As autoridades de saúde confirmam a existência de um foco activo de transmissão de Covid-19 no concelho de Sernancelhe. Um dos seis casos positivos trabalha no lar da Santa Casa da Misericórdia.

Os restantes cinco casos foram registados na comunidade, com ligações à equipa de futsal da Casa do Benfica e à escola básica do concelho.

As autoridades de saúde estão a acompanhar os casos tentando isolar as possíveis cadeias de transmissão com a proteção civil municipal.