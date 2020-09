Bolsonaro voltou a dizer que as vacinas para a covid-19 não são obrigatórias.

As declarações foram alvo de críticas, algumas vieram do governador de São Paulo, João Doria. O político de centro-direita e um dos possíveis rivais de Bolsonaro nas próximas presidenciais voltou, agora, a atacar as atitudes do presidente brasileiro na crise sanitária.

As declarações do Presidente brasileiro acontecem numa altura em que o Brasil avança com testes para vacinas contra o coronavírus.