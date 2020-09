Covid-19 em lar de Famalicão. Apenas um utente está internado

Em Famalicão, 43 pessoas de um lar estão infetadas com o coronavírus. Não houve aumento do número de casos depois de serem feitos testes a mais funcionários, como explicou Isabel Jardim, diretora do lar. Apenas um utente está hospitalizado e a sua situação clínica é estável.

O Centro Social e Paroquial de Vale São Cosme tem várias valências, mas o surto afeta apenas o lar. Ainda assim, os 15 funcionários da creche e do apoio domiciliário também foram testados. Os resultados, conhecidos esta sexta-feira, são todos negativos.