Confrontos na Austrália em manifestação contra medidas de confinamento

Na Austrália, centenas de pessoas manifestaram-se contra as medidas de confinamento. Houve confrontos com a polícia, que deteve dezenas de manifestantes em Melbourne, no estado de Vitória, o mais afetado pela pandemia de coronavírus.

Com o aumento dos números, foram impostas restrições na cidade, incluindo o recolher noturno, numa tentativa de reduzir o contágio. O Governo australiano deverá anunciar no domingo como e quando serão levantadas as medidas.

A Covid-19 no mundo

A Índia ultrapassou os quatro milhões de infetados e está cada vez mais perto de passar o Brasil e ser o segundo país mais afetado pela pandemia.

No Irão, este sábado, as crianças voltaram às escolas, depois de sete meses sem aulas presenciais. Aos 15 milhões de estudantes iranianos foram impostas novas regras de distanciamento social, dentro das salas, onde todos têm de usar máscara.