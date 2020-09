Covid-19 em Portugal. Agosto foi o mês com a taxa de positivos mais baixa

Apesar dos números, agosto foi o mês com menos positivos em relação à quantidade de testes feita, mas o Governo admite que o aumento de casos diários é preocupante.

Dos testes feitos à Covid-19, 2,8% deram positivo, a taxa mais baixa desde o início da pandemia, não invalidando os apelos ao reforço das medidas de prevenção.

As autoridades de saúde continuam a olhar para os lares com atenção redobrada. Há neste momento 23 surtos ativos, seis na região Norte e 17 em Lisboa e Vale do Tejo.

Na segunda-feira são retomados os encontros que ficaram conhecidos como “reuniões do Infarmed”. Para além de acontecer agora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, há mais uma mudança: a apresentação inicial, feita por especialistas, passa a poder ser acompanhada online.