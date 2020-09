Virologista Paulo Paixão acredita que realização da Festa do Avante! pode ser um risco

Apesar dos cuidados tomados pelos participantes, o virologista Paulo Paixão acredita ser um risco a realização da Festa do Avante!.

Esta noite, na SIC Notícias, o especialista afirmou que outros eventos com riscos menores foram cancelados.

E o regresso às aulas?

O virologista alertou para o aumento no número de casos no país, mas considera que o início do ano letivo não deve ser adiado.

Como vão funcionar as escolas em caso de surto de Covid-19?

Portugal com 5 mortes e 486 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.838 mortes e 59.943 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.833 para 1.838, mais 5 do que na quinta-feira. Já o número de infetados aumentou de 59.457 para 59.943, mais 486.

O número de pessoas internadas é de 345, mais 6 do que ontem, e nos cuidados intensivos está mais 1 doente, num total de 41.

O número de doentes dados como recuperados de Covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.793, mais 217 do que na quinta-feira.