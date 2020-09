Covid-19. Portugal não tinha um número tão alto de novos casos desde maio

Portugal não tinha um número tão alto de novas infeções por coronavírus desde o início de maio, quando o país começava a desconfinar. No sábado registaram-se mais 5 mortes e 486 casos, concentrados sobretudo em Lisboa e na região norte.

Se em agosto a taxa de testes positivos de covid-19 foi a mais baixa desde o início da pandemia, a primeira semana de setembro acordou o país para números que já não se viam desde o início de maio.

A 6 de maio o país registou 480 novos casos e nos dois dias seguintes desse mês atingiu um pico de 553 infetados num só dia.

E com o regresso das férias e o início do ano letivo?

Os números têm vindo a subir ao longo da última semana, à exceção de terça e quarta-feira, em que ficaram abaixo da fasquia dos 400 novos casos.

Com o regresso das férias, o arranque do ano letivo e o tempo frio a chegar, setembro será um mês acompanhado pelas autoridades de saúde com especial atenção.