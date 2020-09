Covid-19. Itália registou 1.108 novos casos em 24 horas

A Itália registou 1.108 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número inferior aos 1.297 casos de domingo, embora com menos testes realizados, de acordo com o Ministério da Saúde italiano.

Desde que a pandemia de covid-19 surgiu em Itália, em 21 de fevereiro, já ocorreram 278.784 infeções, que provocaram 35.553 mortes, de acordo com as autoridades italianas.

A diminuição no número de novos casos de infetados registados deve-se, principalmente, ao facto de apenas 52.000 testes terem sido realizados nas últimas 24 horas, em comparação com 76.856 testes feitos no domingo e mais de 100.000 testes diários, feitos durante a passada semana.

O número de casos ativos em Itália é agora de 32.993, estando 1.719 pessoas internadas em hospitais, mais 36 do que no domingo.

O número de internados em cuidados intensivos continua também a aumentar, tendo chegado esta segunda-feira a 142, mais nove do que no dia anterior.

A região com mais casos detetados no último dia foi a Campânia, com 218 casos positivos, seguida pela Lácio com 159 e Emilia Romagna com 132, enquanto na Lombardia e Veneto os casos positivos diminuíram, com 109 e 69 respetivamente.

Espanha já vive "segunda vaga" de Covid-19 e pode chegar a outros países europeus nos próximos dias

Espanha já está a enfrentar uma "segunda vaga" da pandemia do novo coronavírus, defende um estudo desenvolvido por um hospital e uma universidade da Catalunha, alertando que esta pode chegar aos outros países europeus nos próximos dias.

Conhecido este domingo, este estudo, datado de 02 de setembro (passada quarta-feira), é assinado pelo Hospital Universitário Germas Trias i Pujol, de Badalona (Barcelona), e pela Universidade Politécnica da Catalunha e foi entretanto enviado à Comissão Europeia.

Intitulado "Análise e previsão da covid-19 para a União Europeia (UE) -- Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) -- Reino Unido, na tradução em português", o estudo adverte as autoridades europeias de que o atual momento é crucial para travar uma segunda vaga.

Caso nada seja feito nesse sentido, advertem os investigadores, a Europa poderá regressar a uma situação semelhante à de março, quando eclodiu uma transmissão descontrolada do novo coronavírus.

