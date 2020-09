Especialistas vão discutir medidas que serão aplicadas a partir de 15 de setembro

Vão recomeçar na tarde desta segunda-feira as reuniões de trabalho sobre a Covid-19 em Portugal que juntam especialistas da área da saúde e políticos, que durante o combate à pandemia no país ficaram conhecidas como reuniões do Infarmed, uma vez que decorriam na sede do instituto, em Lisboa.

Neste encontro serão discutidas novas medidas restritivas a serem aplicadas a partir de dia 15 de setembro, altura em que entrará em vigor o estado de contingência no território de Portugal Continental.

As reuniões terão um novo modelo. Para além de se realizarem na Faculdade de medicina do Porto, o início será transmitido em direto, na página oficial do Governo.

