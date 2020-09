PSP do Porto com casos de Covid-19 e agentes em confinamento

O Comando Metropolitano do Porto da PSP revelou esta segunda-feira a existência de casos positivos para covid-19 e agentes em confinamento, garantindo que estão "a ser seguidos os protocolos".

"Temos algumas situações positivas identificadas ao nível do Comando Metropolitano do Porto, sendo que há outras que são suspeitas e que estão em confinamento", disse à Lusa fonte do comando.

Segundo noticiou esta segunda-feira o Porto Canal, há "dois casos confirmados de covid-19 na esquadra da PSP em Matosinhos" e "outros três estão em isolamento".

PORTUGAL COM MAIS 3 MORTES E 249 NOVOS CASOS DE COVID-19



A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.843 mortes e 60.507 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.840 para 1.843, mais 3 do que no domingo. As vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de infetados aumentou de 60.258 para 60.507, mais 249. O maior aumento de casos registou na região norte: há mais 133 infetados, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 85.

O alerta do primeiro-ministro: o país vai entrar "numa fase crítica"

António Costa alertou que Portugal vai entrar "numa fase crítica" e apelou ao cumprimento das regras para controlar a pandemia.

Em causa está a mudança de estação, o regresso às aulas e o recomeço de muitas atividades.

"Vamos estar num momento crítico porque vai aumentar o número de pessoas em atividade, depois do regresso das férias, vamos entrar no outono e as aulas vão recomeçar, logo necessariamente o risco de contágio vai aumentar"

O primeiro-ministro lembrou ainda que se todos cumprirem as regras consegue-se controlar o aumento substancial da pandemia, o que é essencial para que não haja uma sobrecarga excessiva dos serviços de saúde.