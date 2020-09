Jair Bolsonaro comemorou o aniversário da independência do Brasil sem máscara no rosto, acompanhado de várias crianças, tendo no fim cumprimentado vários apoiantes sem cumprir o distanciamento.

O coronavírus ganha ainda destaque na campanha presidencial norte-americana, com Trump a prometer o que ainda não pode cumprir: apresentar uma vacina segura antes das eleições.