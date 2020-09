Covid-19: Berlusconi a lutar contra "doença infernal"

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, 83 anos, que está desde quinta-feira hospitalizado com uma pneumonia bilateral causada pelo novo coronavírus, disse hoje que está a lutar contra a covid-19, que classificou de "doença infernal".

A partir do Hospital San Raffaele, em Milão, Berlusconi participou, através de um telefonema, num comício eleitoral do candidato do seu partido, Forza Italia, no Vale de Aosta, segundo os órgãos de comunicação social italianos.

A imprensa revela ainda que o ex-primeiro-ministro italiano fez outro telefonema para felicitar os senadores do seu partido e desejar boa sorte aos candidatos de centro-direita nas próximas eleições regionais.

"Estou a lutar para sair desta doença infernal. É muito feio. Aqui em San Raffaele eles fizeram milhares de testes e eu estava no top 5 por causa da força do vírus. Estou a fazer o melhor que posso e espero realmente conseguir e voltar ao bom caminho", disse o líder da Forza Italia.

E acrescentou:

"Estou a fazer tudo o que posso para voltar a liderar a nossa batalha, como sempre, especialmente pela economia, pelo trabalho, contra a opressão fiscal e burocrática, contra a justiça injusta e contra os juízes que fazem política".

De acordo com o último relatório médico, Berlusconi está a evoluir favoravelmente.

"Podemos ver que o quadro clínico está em constante mudança para melhor. Todos os parâmetros clínicos e hemato-químicos são tranquilizadores", refere a informação do chefe dos Cuidados Intensivos Gerais e Cardiovasculares no Hospital IRCCS San Raffaele e médico pessoal para o líder da Forza Itália, Alberto Zangrillo.

Também a filha mais velha de Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, 54 anos, presidente do grupo Finninvest, está infetada e isolada em Milão, com o seu marido e filhos.

Segundo fontes da Forza Italia, o ex-presidente e empresário está "calmo", mas um pouco "aborrecido" devido ao isolamento em que se encontra, numa sala no sexto andar de San Raffaele, onde já foi submetido a algumas operações cardiovasculares.

Berlusconi deu positivo após regressar casa de uma viagem de França, onde visitou Marina, a sua filha mais velha.

Dois dos seus outros filhos, Barbara, 36, e Luigi, 31, bem como a sua atual parceira, a congressista Marta Fascina, 30, também deram positivo no teste do coronavírus.