Procuram-se 12 mil voluntários para fazer teste de imunidade à Covid-19

A partir de terça-feira inicia-se um estudo promovido pelo Instituto de Medicina Molecular que pretende avaliar o estado da doença Covid-19 em Portugal e identificar a percentagem de população que contatou com o vírus.

Bruno Silva Santos do Instituto de Medicina Molecular, diz que os resultados sobre o estado serológico da população portuguesa serão divulgados no final de outubro.

Por enquanto conta-se com a participação de 102 municípios, abrangendo pessoas de todo o país.

Pode inscrever-se através do site: www.painelcovid19.pt ou pedir informações entre as 8 e as 18 horas através do 800 100 062

