Quer saber se já foi infetado com covid-19? Saiba como fazer um teste gratuito

Vai ser realizado em Portugal o primeiro painel serológico para a covid-19 com cobertura a nível nacional. Procuram-se doze mil voluntários que, através de uma simples recolha de sangue, poderão saber se têm ou não anticorpos contra a covid-19.

O estudo do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) tem como objetivo determinar a proporção da população portuguesa que desenvolveu anticorpos contra o coronavírus, ou seja, que já esteve em contacto com o vírus, mas que permaneceu assintomática.

Seis meses depois do primeiro caso de covid-19 em Portugal, a informação sobre a incidência do vírus é escassa. É importante, por isso, traçar um retrato da covid-19 no país, que terá por base a avaliação mais completa sobre a prevalência da infeção em Portugal.

Entre 8 de setembro e 7 de outubro, doze mil voluntários farão um teste serológico gratuito, que permitirá estimar a percentagem de indivíduos que foram expostos ao vírus SARS-CoV-2.

A análise é feita de forma simples: só precisa de realizar uma recolha de sangue num dos 314 postos de recolha do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, espalhados em 102 municípios de Portugal continental e ilhas.

Detalhes sobre o estudo

A investigação terá por base uma amostra com estratificação proporcional da população portuguesa por grupo etário - menores de 18 anos, entre 18 e 54 anos e 55 anos ou mais - e densidade populacional das regiões - baixa, média e elevada. A caraterização da amostra contou com o contributo de especialistas da Pordata e da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

O estudo foi financiado em dois milhões de euros pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos (SFMS) e pelo Grupo Jerónimo Martins (JM).

"Antecipando o impacto do Outono/Inverno, acreditamos que a realização de testes serológicos é essencial para obtermos um retrato da incidência da COVID-19, em Portugal, que permita tomar decisões mais informadas para a contenção da doença.", referiu José Soares dos Santos, Presidente Executivo da SFMS.

Como posso participar?

Os voluntários poderão inscrever-se através do registo num website (www.painelcovid19.pt) onde irão encontrar toda a informação relevante. Para mais informação sobre o estudo, encontra-se disponível uma linha de apoio com o número 808 100 062.

Os dados serão analisados estatisticamente e os resultados finais divulgados a partir do final de outubro.