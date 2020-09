Na Europa, milhões de alunos já voltaram às aulas e as regras variam de país para país. Em Espanha, as escolas estão a reabrir esta semana de forma faseada e as turmas foram reduzidas a um máximo de 20 alunos.

Em França, mais de 20 estabelecimentos de ensino já tiveram de fechar portas devido a surtos poucos dias depois do regresso às aulas.

Em Itália, os professores são obrigados a usar máscara e viseira, ao contrário da Rússia onde o uso de máscara nem sequer é obrigatório.