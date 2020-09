Covid-19. Sobe para 33 o número de infetados em lar de Arruda dos Vinhos

Segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo são agora 33 as pessoas infetadas no lar de Arruda dos Vinhos: 21 utentes e 12 funcionários.

Dois dos utentes infetados estão internados e as visitas de familiares foram suspensas.

No lar permanecem os idosos divididos em dois espaços, um para infetados e outro para não infetados e estão acompanhados por uma equipa de funcionários que permanece nas instalações.

Segundo a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, o Solar de São Miguel é um dos lares que vai receber uma equipa multidisciplinar criada pelo Governo para conter a covid-19 nas residências para idosos.

