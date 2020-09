Líder ortodoxo testa positivo depois de culpar homossexuais pelo aparecimento da Covid-19

As acusações remontam ao mês de março, quando praticamente todos os países europeus aplicavam pesadas medidas de restrição, que levaram ao confinamento da população, devido à propagação da Covid-19.

Filaret, patriarca da igreja Ortodoxa da Ucrânia, em entrevista a um canal televisivo do país, acusou os homossexuais de serem os responsáveis pela pandemia do novo coronavírus, assegurando que era "um castigo de Deus pelos casamentos do mesmo sexo", cita o Corriere Dela Serra.

Seis meses depois, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia revela, através de uma publicação na página oficial do Facebook, que o patriarca de 91 anos acusou positivo para a Covid-19.

"A 4 de setembro, após terem sido detetados sintomas, o patriarca honorário Filaret testou positivo para a Covid-19", confirmou a igreja.

Foi ainda feito um pedido aos fiéis, para que rezem "pela saúde e recuperação" do patriarca, que se encontra "em condições satisfatórias".

Declarações são "muito perigosas"