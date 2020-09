Covid-19. Funcionários públicos podem ser colocados em locais diferentes do habitual posto de trabalho

Os funcionários públicos que não estejam em teletrabalho podem ser colocados em locais diferentes do habitual posto de trabalho, por imposição do empregador, em resposta às necessidades de prevenção da pandemia de covid-19, indicou hoje a DGAEP.

"Aos trabalhadores da administração pública que não estejam em teletrabalho pode ser imposto, pelo empregador público, para salvaguarda quer do interesse público, quer do interesse do trabalhador, o exercício de funções em local diferente do habitual, quando estejam em causa razões de gestão do órgão ou serviço e para acautelar o cumprimento das suas atribuições", pode ler-se no site da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).