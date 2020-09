Donos de discotecas querem abrir até mais tarde. Queixam-se de falta de diálogo

Os proprietários de discotecas querem que o Governo ajuste o horário de funcionamento à realidade dos espaços de diversão noturna.

Se as regras não mudarem, os empresários avisam que o setor não vai aguentar.

A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto adianta que há empresários a ponderar seguir a via judicial para conseguir o alargamento do horário.

António Fonseca, da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, quer que a Direção-Geral da Saúde avalie caso a caso e que abra a porta ao diálogo.