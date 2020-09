O centro de saúde de Anadia, no distrito de Aveiro, foi encerrado, depois da confirmação de uma médica que está infetada com o novo coronavírus. Os restantes 20 funcionários do centro de saúde estão a ser testados e, se não houver mais casos positivos, a unidade poderá retomar o atendimento nos próximos dias.

O concelho de Anadia não regista novos casos de covid-19 há quase uma semana.