Presidente do Nápoles testa positivo à Covid-19

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, testou positivo à Covid-19, anunciou hoje o clube da liga italiana de futebol, que será o adversário do Sporting na IX edição do Troféu Cinco Violinos.

Num curto comunicado no site oficial, o Nápoles, clube onde alinha o português Mário Rui, confirmou que o presidente testou positivo à Covid-19 em exames que foram realizados na quarta-feira.

O Nápoles é o adversário do Sporting na IX edição do Troféu Cinco Violinos, que se vai disputa no estádio José Alvalade, no domingo, às 19:30.