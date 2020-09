Transporte de alunos em Bragança está em risco devido à limitação do número de passageiros

Os autarcas do distrito de Bragança receiam não conseguir transportar todos os alunos por causa da limitação do número de passageiros nos transportes escolares, que está reduzida a dois terços da lotação.

A poucos dias do arranque do novo ano letivo, os nove municípios que integram a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes alertam para a incapacidade de transportar todos os alunos, sobretudo do meio rural.

A limitação da lotação dos transportes escolares faz parte de um conjunto de medidas que Direção-Geral de Saúde enviou às escolas na passada sexta-feira, mas entretanto os autarcas pediram ao Governo o cancelamento dessa restrição e caso não obtenham resposta ameaçam tomar medidas.

