As principais alterações no dia a dia durante a situação de contingência

Para enfrentar o novo período crítico da pandemia, e com o início do ano letivo e o regresso das pessoas aos postos de trabalho, o Governo aprovou novas medidas que entram em vigor na terça-feira, dia em que o país entra em situação de contingência.

Os ajuntamentos podem ter no máximo 10 pessoas, mas há excepções. Nos restaurantes, cafés e pastelarias num raio de 300 metros das escolas, o limite é de apenas 4 pessoas.

Exactamente o mesmo para os espaços de restauração dos centros comerciais.

Volta a ser proibido vender bebidas alcoólicas depois das 20h, e só podem ser servidas nos restaurantes, depois dessa hora, enquanto se servem refeições.

O Governo proíbe também o consumo de álcool na rua.

As lojas passam a abrir apenas depois das 10 da manhã e têm de fechar entre as 8 e as 11 da noite. A decisão exata é da parte das autarquias.

E nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, as mais atingidas pela pandemia também vai ser exigido um esforço às empresas.

Devem manter o teletrabalho e ter equipas em espelho para diminuir o número de pessoas nos locais de trabalho. O Governo quer também que os horários sejam desfasados nas entradas, saídas e pausas dos turnos.

O objetivo é reduzir a concentração de pessoas nos transportes públicos na ida e no regresso do trabalho.

