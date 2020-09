Doente internado em enfermaria do hospital Amadora-Sintra testou positivo à covid-19

Um doente que estava internado, há semanas, numa enfermaria do hospital Amadora-Sintra, testou positivo à covid-19.

Na mesma enfermaria estavam mais duas pessoas e, entretanto, os profissionais de saúde e os doentes que estiveram em contacto com o infetado já foram testados.

A enfermaria não foi encerrada.

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca tem as visitas suspensas desde 20 de março.

PORTUGAL COM MAIS 3 MORTES E 687 NOVOS CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.855 mortes e 62.813 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.852 para 1.855, mais 3 do que na quinta-feira - duas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra teve lugar na região do Algarve.

O número de infetados aumentou de 62.126 para 62.813, mais 687, o número de novos casos mais alto desde 16 de abril

Em vigilância permanecem 35.712 contactos, mais 531 do que na quinta-feira.

Há mais 203 pessoas recuperadas da doença, totalizando 43.644.

O número de internados desceu para 404 (menos dois) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos baixou para 54 (menos três).