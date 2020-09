Irlanda do Norte exclui Portugal continental da lista de países seguros

O governo da Irlanda do Norte decidiu estabelecer novas restrições relativas a viagens a Portugal.

Portugal Continental fica excluído da lista de destinos seguros, mas Açores e Madeira estão incluídos.

"A partir deste sábado, qum chega à Irlanda do Norte vindo de Portugal (excluindo Madeira e Açores) Hungria, Polinésia Francesa e Reunião terá de se isolar durante 14 dias", lês-no no site do executivo da Irlanda do Norte.