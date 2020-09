Morreu utente do lar de Arruda dos Vinhos

Há casos de Covid-19 em 65 lares, mas com a subida do número de casos no país, teme-se que venham a subir ainda mais nas instituições para idosos.

No lar de São Miguel, em Arruda dos Vinhos, morreu o primeiro utente que estava infetado. A situação clínica era considerada muito grave. O homem, com mais de 80 anos, já tinha outros problemas de saúde associados.

Ao que a SIC apurou seria o paciente zero, o primeiro do lar de São Miguel, em Arruda dos Vinhos, a contraír o vírus.

O surto teve 21 infetados. Vinte continuam positivos e até ao momento não há mais utentes ou funcionários internados.

Equipas multidisciplinares vão visitar todos os lares nos próximos dois meses

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que todos os lares de idosos vão receber as visitas, nos próximos dois meses, das equipas multidisciplinares que integram estruturas da proteção civil, saúde e segurança social.

"Nos próximos dois meses todos os lares serão visitados por estruturas da proteção civil, saúde e segurança social", disse.

O ministro explicou que o papel destas equipas, que integram estruturas da saúde, segurança social e da proteção civil, tem a ver com o acompanhamento regular dos planos de contingência nos lares de idosos e se estão a ser aplicados.

VEJA TAMBÉM: