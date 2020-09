Portugal com mais 3 mortes e 687 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.855 mortes e 62.813 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.852 para 1.855, mais 3 do que na quinta-feira.

O número de infetados aumentou de 62.126 para 62.813, mais 687.

Em vigilância permanecem 35.712 contactos, mais 531 do que na quinta-feira.

Há mais 203 pessoas recuperadas da doença, totalizando 43.644.

O governo da Irlanda do Norte decidiu estabelecer novas restrições relativas a viagens a Portugal.

Portugal Continental fica excluído da lista de destinos seguros, mas Açores e Madeira estão incluídos.

"A partir deste sábado, qum chega à Irlanda do Norte vindo de Portugal (excluindo Madeira e Açores) Hungria, Polinésia Francesa e Reunião terá de se isolar durante 14 dias", lês-no no site do executivo da Irlanda do Norte.