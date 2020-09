Covid-19. Testes negativos e foco controlado em aldeia de Moura

Os resultados dos testes à covid-19 realizados aos 74 utentes do Centro Social e Comunitário de Safara, no concelho de Moura (Beja), foram "todos negativos", estando controlado o foco da doença na localidade, revelou este sábado a câmara.

"Todos os 74 testes realizados, na quarta-feira, aos utentes do Centro Social e Comunitário de Safara resultaram negativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2", disse este sábado o Município de Moura, em comunicado enviado à agência Lusa.

A divulgação da informação foi feita através do Serviço Municipal de Proteção Civil, com base nos dados disponibilizados este sábado de manhã pela Autoridade de Saúde Pública, pode ler-se no comunicado.

Contactado pela Lusa, o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, Diogo Saraiva, adiantou que este foco em Safara, que tinha seis pessoas doentes na aldeia, mas conta agora com "cinco infetados", encontra-se "controlado".

"Estes testes aos utentes do centro foram todos negativos", tal como já tinham sido os efetuados aos funcionários, e a cadeia de transmissão, "que chegou a ter seis infetados, tem agora cinco pessoas infetadas", pois, "uma já recuperou", disse.

Proteção Civil recomenda população a cumprir de forma rigorosa orientações da DGS

No comunicado divulgado este sábado, o Serviço Municipal de Proteção Civil recomenda a toda a população que cumpra de forma rigorosa as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, como a higienização frequente das mãos, a utilização de máscara e o cumprimento do distanciamento social.

O primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 em Safara, detetado em 28 de agosto, deu origem a uma cadeia de transmissão, que provocou os outros cinco casos positivos, dando o total de seis confirmados.

As pessoas infetadas estão todas em casa em isolamento e, atendendo à cadeia de transmissão identificada na aldeia, a autoridade de saúde pública decidiu testar funcionários e utentes do Centro Social e Comunitário local.

Os testes aos funcionários já tinham dado resultados negativos e, na quarta-feira, foram testados 74 utentes do centro, que tem as valências de centro de dia e de apoio domiciliário.

Os testes foram realizados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração.

Portugal contabiliza 1.860 mortos associados à covid-19 em 63.310 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).