Viseu regista aumento de 40% dos casos de covid-19 

No concelho de Viseu, o aumento de casos de covid-19 registado nos últimos dias obrigou ao reforço da fiscalização das regras de segurança em bares e restaurantes.

As autoridades de saúde afastam uma situação de alarme, mas lembram que é preciso reforçar a etiqueta respiratória e afastamento social.

MAIS 5 MORTES E 497 NOVOS CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.860 mortes e 63.310 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.855 para 1.860, mais 5 do que na sexta-feira - quatro mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra na região do Norte.

O número de infetados aumentou de 62.813 para 63.310, mais 497.