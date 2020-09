13 de outubro em Fátima. Autoridades preparam plano para garantir segurança dos peregrinos

As autoridades de Saúde e o Santuário de Fátima vão delinear um plano para garantir a segurança dos peregrinos devido à Covid-19. O objetivo é evitar a aglomerações de pessoas no recinto durante as cerimónias de 13 de outubro, por isso a lotação poderá ser limitada a 50 mil pessoas. Uma preocupação que surge após a enchente do último domingo.