Anderlecht com cinco casos positivos de Covid-19

Três futebolistas e dois membros da equipa técnica do Anderlecht tiveram resultado positivo nos testes à Covid-19, anunciou hoje o clube de Bruxelas, que no domingo disputou um jogo do campeonato belga, com o Cercle Brugge.

"Após os testes realizados em 14 de setembro, dois elementos de apoio da equipa principal e três futebolistas acusaram positivo. Foram todos colocados em quarentena", informou, em comunicado, o Anderlecht, no qual alinha o defesa português Josué Sá.

O anúncio surge dois dias depois de o Anderlecht ter recebido o Cercle Brugge, em jogo da quinta jornada da liga belga, que os anfitriões venceram por 2-0 e que teve a presença de mais de seis mil adeptos nas bancadas, com o aval das autoridades sanitárias do país.