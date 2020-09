Presidente da República compara 13 de outubro em Fátima à Festa do Avante!

O Presidente da República comentou esta terça-feira pela primeira vez o plano que a DGS está a preparar para o 13 de outubro, em Fátima.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que tem exatamente os mesmos receios que teve em relação à Festa do Avante!.

"Estavam demasiadas pessoas". Santuário de Fátima teve de bloquear entradas

O Santuário de Fátima bloqueou no domingo as entradas no recinto num esforço para que fossem cumpridas as normas de segurança associadas à pandemia do novo coronavírus.

A porta-voz do santuário não sabe quantas pessoas estavam no local. Carmo Rodeia assegura que a decisão de bloquear as entradas foi tomada por observação direta e assumida com o apoio da GNR.

Os peregrinos acorreram ao 13 de setembro, a peregrinação internacional.

As imagens mostram milhares de peregrinos a ocuparem todo o recinto do santuário, mas há zonas onde é visivel que não está a ser cumprido o distanciamento físico aconselhado.