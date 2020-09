Afinal, quantas pessoas cabem no recinto do Santuário de Fátima?

A recomendação da DGS para os locais de culto é uma distância de dois metros, ou seja a lotação em Fátima seria pouco mais de 11 mil peregrinos, número que iria subir tendo em conta que ao santuário poucos vêm sozinhos e que a distância não se aplica entre membros do mesmo agregado familiar.

Os cálculos tornam-se ainda mais complicados porque em Fátima não existem cadeiras, nem marcação de lugares e o que a DGS tem recomendado para eventos ao ar livre é distâncias de metro e meio, o que empurraria o limite para lá das 20 mil pessoas.

A peregrinação de 13 de outubro já está a ser preprarada e para evitar cenários como o do último domingo o santuário deverá passar a fazer a contagem de pessoas nas entradas do recinto e reforçar o número de vigilantes no espaço de oração, com a tarefa de garantir que os peregrinos respeitam as distâncias de segurança.

Por definir está ainda a lotação do recinto.

Veja também: