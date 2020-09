Covid-19 na GNR de Évora. Cinco militares testam positivo 

O Comando Territorial da GNR de Évora tem cinco infetados com o novo coronavírus.

O primeiro caso de covid-19 foi detetado na última sexta-feira e, esta segunda-feira, foram testados mais 16 militares. Dos testes realizados, quatro deram positivo. Estão todos em isolamento.

Na quinta-feira, vão ser testados onze agentes da GNR que estiveram em contacto com os infetados. A maioria já está também em isolamento.

Portugal tem 290 surtos de covid-19

Portugal tem 290 surtos ativos de covid-19, a maioria na região Norte, com o índice médio de contágio a fixar-se em 1,15 na semana passada, indicou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

A titular da pasta da saúde falava na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, em Lisboa, para balanço da situação epidemiológica da covid-19 no país.

Dos 290 surtos de infeção ativos, 146 situam-se na região Norte, 95 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Centro, 17 na Região Autónoma dos Açores e 11 no Alentejo.

MAIS 3 MORTES E 605 NOVOS CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim desta quarta-feira a existência de um total de 1.878 mortes e 65.626 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.875 para 1.878, mais 3 do que na terça-feira, todas na região de Lisboa e Vale do Tejo

O número de infetados aumentou de 65.021,para 65.626 mais 605.