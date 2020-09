Oito indonésios obrigados a cavar sepulturas por não usarem máscaras

Oito pessoas em Gresik, na Indonésia, foram obrigadas pelas autoridades locais a cavar sepulturas de doentes que morreram de covid-19, como punição de não usarem máscaras faciais em público.

De acordo com o The Jakarta Post, o chefe do distrito de Cerme, Suyono, disse que quem não usar máscara facial em público é obrigado a abrir as covas na vila Ngabetan.

A punição inclui apenas a abertura das covas, não estando os infratores obrigados a participar nas cerimónias fúnebres.

"Há apenas três coveiros disponíveis, então pensei que podia colocar estas pessoas a trabalhar com eles", afirmou Suyono, acrescentando: "Tenho esperança que possa criar um efeito dissuasor contra a violação das regras".

Na Indonésia, quem desrespeitar a obrigatoriedade de usar máscara em público pode ser condenado a pagar multa ou prestar serviço comunitário.

O país regista um total de 228.993 casos do novo coronavírus e 9.100 mortes.