Salas de aula convertidas em galinheiros

No Quénia, as escolas primárias e secundárias vão ficar fechadas até ao final do ano, embora faculdades e outras instituições de ensino superior possam reabrir. Isto significa que os alunos quenianos repetirão um ano, um fenómeno chamado "ano morto".

Para fazer face às perdas de rendimento, uma escola privada transformou uma sala de aula num galinheiro. Na ausência de alunos, são as galinhas que ocupam o espaço dos estudantes, e também o campo de jogos no exterior foi convertido. Passou a campo de cultivo, onde estão plantados vegetais.