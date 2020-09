Covid-19. Adiado jogo entre Sporting e Gil Vicente 

O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, marcado para este sábado às 18:30, foi esta quinta-feira adiado devido aos casos de covid-19 em ambas as equipas.

A Autoridade de Saúde Nacional decidiu que não estavam reunidas as condições para a realização da partida.

Entre os infetados, estão os treinadores das duas equipas, Rúben Amorim e Rui Almeida. Para além dos técnicos, o Sporting tem pelo menos oito jogadores infetados e um membro da equipa médica. O Gil Vicente tem 15 casos positivos.

Este seria o primeiro jogo das duas equipas na I Liga.



O resultado da reunião entre a Liga e as autoridades de saúde

Apesar do número de casos de Covid-19 detetados entre jogadores da I Liga e do segundo escalão, o campeonado de futebol vai recomeçar na data prevista.

A Liga de Clubes esteve reunida na segunda-feira com as autoridades de saúde e do encontro saíram algumas certezas.

O campeonato arranca na sexta-feira, e pelo menos até outubro os jogos serão à porta fechada. O adiamento dos jogos depende da evolução dos casos.

“É melhor estarmos preparados para haver muitos jogos adiados”

Rui Santos diz que a solução poderia ter sido a criação de um formato competitivo diferente, reduzindo o número de jogos.