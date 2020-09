Covid-19. Itália com 1.585 casos e 13 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou 1.585 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 13 mortes associadas à covid-19, tendo realizado quase 102.000 testes nesse período, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

No total, desde o início da pandemia no país, em fevereiro, Itália regista 293.025 casos e 35.658 mortes.

O número de doentes nos hospitais continua a aumentar, com 2.348 pessoas internadas, 112 delas em unidades de cuidados intensivos.

Cerca de 39.000 casos positivos estão em isolamento em casa.

Todas as regiões de Itália registaram novos casos nas últimas 24 horas

A região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas foi a Lombardia (norte), a mais afetada no país desde o início da pandemia, com 281, seguida da Campânia (sul), com 195, e da Lácio, a região de Roma, com 181.

Todas as regiões de Itália registaram novos casos de quarta-feira para quinta-feira, embora algumas apenas um ou dois.

Itália mantém uma "lista negra" de países fora da União Europeia com os quais encerrou fronteiras e continua a exigir testes à covid-19 aos viajantes provenientes de países da UE considerados de risco, como Espanha, Grécia, Croácia e Malta.

O novo coronavírus já infetou quase 30 milhões de pessoas em todo o mundo e provocou a morte a quase 100.000.

Vários países europeus estão a repor restrições para conter a Covid-19

A OMS considera que as taxas de transmissão de Covid-19 na Europa são "alarmantes".

Em vários países europeus estão a ser repostas restrições para conter a pandemia, como em Espanha, onde já foram anunciadas novas medidas para os bairros de Madrid que registam as taxas de contágio mais altas.

Veja também: