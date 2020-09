Os pais fecharam na manhã desta quinta-feira uma escola do primeiro ciclo em Roriz, Barcelos. O protesto foi contra a forma como foi organizado este ano letivo.

A escola decidiu juntar na mesma sala as turmas e os alunos do 1º e do 2º anos.

Os pais consideram que não faz sentido, perante a atual situação sanitária. Dizem que com a criação de turmas mistas, há salas que ficaram vazias e que o distanciamento entre os alunos não fica assegurado.