Futebol com distanciamento social? Alemães tentaram e o resultado foi este

Duas equipas de futebol amador na Alemanha mostraram no domingo que não é possível jogar com distanciamento físico de forma a prevenir a covid-19. Ou pelo menos não o é possível fazer sem sofrer uma goleada. Foi o caso do jogo entre o FC Dollendorf-Ripsdorf e o SV Holdenstedt II, em que este último venceu por 37-0.

As equipas do 11.º escalão tinham encontro marcado para domingo, mas depois de descobrirem que um dos jogadores do SV Holdenstedt II tinha estado em contacto com alguém infetado com o coronavírus num jogo anterior, o presidente da equipa adversária tentou adiar a partida, sem sucesso.

Apesar de todos os jogadores terem testado negativo, o plantel do FC Dollendorf-Ripsdorf considerou não estarem garantidas as condições de segurança por não terem ainda passado 14 dias desde o contacto com a pessoa infetada. Sem a autorização para o adiamento do jogo, a equipa tinha duas opções: entrar em campo ou ser punida por falta de comparência.

Em resposta, decidiram jogar mantendo o distanciamento social, permitindo que os adversários marcassem golo atrás de golo, numa partida que terminou com um impressionante resultado de 37-0.