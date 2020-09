"Não andei propriamente a frequentar festas". O que dizem os belgas infetados após férias no Algarve

Subiu para 77 o número de jovens belgas que testaram positivo à covid-19, depois de terem estado de férias em Albufeira, no Algarve, entre 2 e 12 de setembro.

Os jovens, com idades entre os 17 e os 23 anos, testaram positivo depois de regressarem à Bélgica.

No total, 130 viajavam de forma organizada por uma agência de viagens da Antuérpia, em que muitos partilhavam o mesmo alojamento. Outros jovens, viajaram sem recorrer a um operador turístico.

Os jovens e a organização dizem que as regras sanitárias foram cumpridas. Femke Leukemans, de 20 anos, uma das infetadas, diz que não se sente culpa porque não descurou as medidas de prevenção. Jordy S'Jongers, da agência de viagens Summer Bash, diz que os jovens tinham de usar máscara para ir à casa de banho e até irem à água durante as excursões.

O governador da Flandres Ocidental, citado pela imprensa local, refere que os jovens foram infetados no Algarve. No entanto, a Direção-Geral da Saúde diz que a infeção pode não ter tido origem em Portugal.

O Algarve, à semelhança da Grande Lisboa e da região Norte de Portugal, está na "zona laranja" no sistema de semáforos do governo belga, o que significa que o teste à covid-19 e a quarentena são apenas recomendados no regresso ao país. À entrada em Portugal, no início do mês, os jovens não foram testados.