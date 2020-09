Número de casos de covid-19 em Portalegre sobe para 31

O número de casos ativos de covid-19 no concelho de Portalegre subiu esta quinta-feira para 31, após dois novos testes positivos, disse à agência Lusa fonte do município.

Os 31 casos de covid-19 no concelho poderão estar relacionados com um caso reportado no dia 02 deste mês, que envolvia o funcionário de um restaurante, entretanto encerrado.

Ligada a esta cadeia de transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 há ainda uma outra pessoa infetada, mas reside em Nisa, outro concelho do mesmo distrito alentejano.

PORTUGAL COM MAIS 10 MORTES E 770 NOVOS CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim desta quinta-feira a existência de um total de 1.978 mortes e 66.396 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.878 para 1.888 , mais 10 do que na quarta-feira (5 na Região Norte, 2 no Centro, 2 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 no Alentejo). É o número mais elevado desde 3 de julho, dia em que foram registadas 11 mortes

O número de infetados aumentou de 65.626 para 66.396, mais 770 casos nas últimas 24 horas. É o valor mais alto desde 16 de abril, quando foram registados 750.