Pais e filhos ansiosos com o regresso à escola

Catarina e Henrique sentem que vai ser difícil manter o distanciamento dos amigos. A mãe de ambos está preocupada com o cumprimento das regras e com a pressão que vai ser exercida sobre as crianças.

Na véspera do regresso à escola, família preparam mochilas com livros, cadernos, estojo, mas também máscaras e álcool-gel. Revêem-se todas as recomendações e regras a cumprir dentro da escola.

