Regresso às aulas em Vila Real

Na Escola Diogo Cão em Vila Real era grande o nervosismo esta manhã de pais e alunos.

Mas o desfasamento de horários e a organização das salas ajudaram no cumprimento das regras e evitaram-se os ajuntamentos.

A entrada dos estudantes foi rápida e foram logo encaminhados para a sala de aulas, com a ajuda de funcionários e professores, com percursos bem definidos.

As máscaras são um dos principais incómodos apontados pelos alunos, sobretudo porque dificultam a comunicação com os professores.

Numa escola com cerca de 800 alunos, do 5º ao 9º ano, o maior desafio será manter as turmas no espaço da sala de aulas, sobretudo no inverno.

