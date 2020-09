As salas de aula da NOVA IMS, em Lisboa, entraram numa nova era tecnológica.

Todas as salas foram equipadas com câmaras robotizadas, quadros interativos e sistemas de captação de som, onde o objetivo é reduzir as turmas e permitir que os alunos, que estão em casa, tenham uma realidade aproximada do ensino presencial.

Um investimento que, no total, custou à faculdade mais de 500 mil euros.

Neste momento, frequentam as aulas quase três mil alunos de setenta países diferentes.