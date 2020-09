Vacina contra a covid-19. Trump promete 100 milhões de doses até dezembro

O Presidente dos Estados Unidos promete distribuir 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até ao final do ano.

Declarações que contradizem o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, que na quarta-feira afirmou no Senado que a população só deverá ter acesso à vacina em meados do próximo ano.

AS VACINAS MAIS PROMISSORAS NO COMBATE À COVID-19

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano ou mesmo no próximo ano.