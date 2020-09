Brasil e EUA: as últimas sobre a pandemia 

A pobreza, a fome e a falta de acesso a água potável fazem parte do dia a dia das mais de 100 mil pessoas que vivem no Complexo do Alemão que deu início, esta semana, a um novo programa de testes. Em poucos dias, quase metade dos resultados foram positivos.

Nos EUA, só nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de 44 mil novos casos de infeção. A um mês e meio das eleições presidenciais, a pandemia também marca o ritmo da campanha.

