Covid-19. Canadá mantém fronteira com EUA fechada até 21 de outubro

O Canadá decidiu manter a fronteira com os Estados Unidos fechada para viagens não essenciais até 21 de outubro, como forma de tentar conter a pandemia de covid-19, anunciou esta setxa-feira o ministro canadiano da Segurança Pública.

"Vamos prolongar as restrições na fronteira Canadá-Estados Unidos por mais 30 dias, até 21 de outubro de 2020", escreveu o ministro Bill Blair, numa mensagem hoje divulgada na rede social Twitter, acrescentando que a decisão foi novamente tomada com base nas recomendações da entidade de saúde pública.

O encerramento das fronteiras dos Estados Unidos com os seus dois parceiros norte-americanos, o Canadá e o México, aconteceu em março e tem sido mantido todos os meses, sendo apenas permitido o comércio de bens e mercadorias e as viagens consideradas essenciais.

O prolongamento pelo Canadá da restrição por mais um mês acontece numa altura em que o país regista um preocupante ressurgimento de casos de covid-19, que já matou mais de 9.200 pessoas.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo em termos absolutos, aproxima-se da marca das 200 mil mortes ligadas ao novo coronavírus.

Habitualmente, mais de 400.000 pessoas cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, a mais longa do mundo, todos os dias. No entanto, esse fluxo de visitantes internacionais caiu mais de 95% desde março em comparação com o ano passado, de acordo com estatísticas canadianas.

A troca de bens e mercadorias de ambos os lados da fronteira, que tem quase 8.900 quilómetros de extensão, vale cerca de 1,5 mil milhões de euros por dia.

Desde março, o Canadá recusou a entrada de mais de 18.000 viajantes dos Estados Unidos cujo objetivo da passagem da fronteira não foi considerado essencial, referiu Otava, lembrando que, desde essa altura, todas as pessoas que entram no país, sejam canadianos ou não, têm de cumprir uma quarentena de 14 dias.

As fronteiras internacionais do Canadá também permanecem fechadas para outros estrangeiros até, pelo menos, 30 de setembro.