Covid-19. Israel já voltou ao confinamento 

Israel já voltou ao confinamento, face à pandemia do novo coronavírus. Pelo menos durante três semanas, ninguém pode afastar-se de casa mais do que 500 metros.

Voltam a fechar as escolas e serviços não essenciais. Ficam proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas em locais fechados.

As medidas coincidem com o arranque do Ano Novo Judaico, que este ano é celebrado de forma diferente.