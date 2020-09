Covid-19. Itália com 1.907 novos contágios nas últimas 24 horas

Itália registou um aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 1.907, face aos 1.585 do dia anterior, e 10 mortes associadas à covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

No total, desde o início da pandemia no país, em fevereiro, Itália regista 294.932 casos e 35.668 mortes.

Continuam a aumentar o número de doentes nos hospitais, com 2.387 pessoas internadas, mas pela primeira vez em vários dias baixou o número de doentes com covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos, que são 208 em vez dos 212 do dia anterior.

A região da Lombardía voltou a registar o maior número de novos casos, com 224, seguida da Campânia, 208, e de Lacio, com 192.

Em vários países europeus estão a ser repostas restrições para conter a pandemia, uma vez que os contágios aumentam a um ritmo preocupante.

